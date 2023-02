El record del confinament i els aprenentatges de la pandèmia van centrar la xerrada de l’Escola de Salut, impulsada per l’Ajuntament de Súria i l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central, a les instal·lacions de l’Esplai. L’acte va servir per destacar l’abast de la resposta solidària com un dels valors que caldria mantenir vius en l’actual etapa post-pandèmica. La xerrada va anar a càrrec de membres de l’equip sanitari del CAP Goretti Badia i de les regidores de Sanitat, Olga Tena, i de Joventut, Montserrat Albacete, amb la participació d’algunes de les persones assistents. Durant la xerrada es va parlar de la necessitat de valorar el present i conservar l’esperit solidari que es va mostrar durant el confinament.