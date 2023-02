Menys despeses d'entrada, més llibertat i flexibilitat, ajudes i incentius… Llogar un habitatge compta amb grans avantatges. No obstant això, en el procés et poden sorgir molts dubtes. ¿Quins documents es necessiten per formalitzar un contracte de lloguer? ¿Quines clàusules són abusives? ¿Quins requisits he de complir per sol·licitar un abonament d'ajuda al lloguer?

Tot seguit, t'ho expliquem tot sobre la regulació actual del lloguer d'immobles i el que necessites tenir en compte per conèixer el teu nivell de risc legal i evitar qualsevol sorpresa.

¿Què cal saber abans de llogar un pis? Aquests són els teus drets i obligacions.

Ja siguis arrendador o arrendatari d'un habitatge, la llei garanteix una sèrie de drets i obligacions. La LAU (Llei d'Arrendaments Urbans) és la llei que regeix un contracte d'arrendament.

Aquesta llei, 29/1994 de 24 de novembre, va patir una darrera aplicació en virtut del Reial decret llei 7/2019 d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge, amb entrada en vigor el 6 de març de 2019, i, per tant, és la que s'aplica als contractes d'arrendament signats a partir de la data esmentada.

A l'hora de formalitzar el lloguer d'un habitatge, el propietari sol·licitarà una sèrie de documents. La identificació personal (DNI, permís de treball i/o residència) i la documentació que verifiqui la capacitat econòmica (nòmines, contracte de treball, declaració de la renda, etc.). L'arrendador podrà, a més, sol·licitar un aval bancari o un fiador personal.

Durada del contracte de lloguer

La reforma de la LAU estableix que l'arrendatari té dret a donar per acabat el contracte un cop transcorreguts els sis primers mesos a la signatura del document.

Així, podràs deixar el pis si ho vols fer, però hauràs de preavisar el propietari amb, almenys, un mes d'antelació. Si no es compleixen els terminis establerts, l'amo estarà en tot el seu dret de cobrar-te els dies que faltin fins a completar els trenta estipulats.

La reforma de la LAU permet exclusivament una penalització equivalent a un mes de renda per any pendent o en cas de períodes inferiors a l'any la part proporcional d'indemnització. Perquè hi hagi penalització ha de figurar en el contracte.

D'altra banda, el contracte d'arrendament es podrà prorrogar anualment cinc anys (si l'arrendador és persona física) o set anys (si l'arrendador és persona jurídica o societat), llevat que el propietari (o els seus familiars en primer grau per consanguinitat o cònjuge) el necessitin per viure-hi. Perquè aquesta excepció pugui operar cal haver inclòs aquesta possibilitat per escrit al contracte.

Abonament de la renda del lloguer

Com a llogater d'un habitatge, hauràs de pagar mensualment (normalment els set primers dies del mes) la renda del lloguer establerta al contracte, fer-te càrrec dels subministraments domèstics com l'aigua, la llum i el gas i deixar l'habitatge en les condicions en què el vas trobar quan vas entrar a viure-hi.

Abonament de la fiança

La Llei d'Arrendaments Urbans preveu l'exigència i la prestació d'una fiança equivalent a un mes de renda en entrar a viure a la casa. Quan s’abandoni l'habitatge, es té dret a recuperar la fiança dipositada, transcorregut un mes des que s'hagin lliurat les claus i sempre que estigui en bones condicions.

Distribució de les despeses

Normalment, l'inquilí s'encarrega de les petites reparacions que exigeixi el desgast per l'ús ordinari de l'habitatge i les que li siguin imputables per un mal ús per part seva (culpa o negligència) en l'habitatge llogat.

Davant l'aparició d'un desperfecte important a l'habitatge, s’ha de comunicar el més ràpid possible, sol·licitant-ne la reparació. Si s’espatlla la caldera o una canonada que ens inutilitza el bany, per exemple, es podrà exigir al propietari que el repari i ell ho haurà de fer sense apujar la renda. Sempre que, és clar, no s'hagi produït per un ús negligent de l'arrendatari.

Ajuts al lloguer 2023: així és com es pot sol·licitar el bo jove de lloguer

Des de l'1 de gener del 2023 ja està en vigor la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 que posa a disposició dels ciutadans nombroses ajudes per afrontar la situació d'inestabilitat econòmica.

A la partida destinada a l'habitatge, que s'ha incrementat un 5,4%, s'hi introdueixen ajudes al lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. Les ajudes seran les següents:

De manera general: fins al 40% de la renda a mensual..

Per als més grans de 65 anys: fins al 50% de la renda mensual

Pel tram comprès entre els 601 euros i els 900 euros (en determinats àmbits depenent de cada comunitat): fins al 30% del lloguer.

Requisits per sol·licitar el bo jove de lloguer

El Bo Lloguer Jove busca facilitar l'accés a l'habitatge dels joves, tant amb ajudes directes com incrementant els habitatges socials a preus assequibles. Amb aquesta ajuda es busca aplanar l'accés a l'habitatge o l'habitació, ja sigui en règim de lloguer o de cessió d'ús, a joves amb escassos mitjans econòmics.

Podran sol·licitar el xec de 250 euros mensuals durant un termini de 2 anys tots aquells que compleixin els següents requisits:

Tenir entre 18 i 35 anys a l'hora de sol·licitar l'ajut..

a l'hora de sol·licitar l'ajut.. Posseir la nacionalitat espanyola , la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa o el parentiu determinat per la normativa aplicable. Els estrangers no comunitaris s'han de trobar en situació d'estada o residència regular a Espanya.

, la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa o el parentiu determinat per la normativa aplicable. Els estrangers no comunitaris s'han de trobar en situació d'estada o residència regular a Espanya. Acreditar les rendes de treball.