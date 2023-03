Ja fa més d’un any que a Bonpreu i Esclat van posar en marxa les Hores Tranquil·les amb el suport de la Federació Catalana d’Autisme. Aquesta iniciativa té per objectiu afavorir la compra a persones amb autisme i hipersensibilitat sensorial i és per això que cada dissabte, de 15 a 17 h, reduïen la intensitat lumínica i acústica dels establiments.

A partir d’ara, les Hores Tranquil·les s’apliquen als establiments cada dia de la setmana de 15 a 17 h. Amb aquesta acció volen reivindicar, una vegada més, la inclusió en tots els àmbits de la vida i la importància que tothom pugui accedir a serveis essencials com poder fer la compra en igualtat de condicions.