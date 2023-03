El Torneig de Carcassonne de la Llum va aplegar a la cafeteria del Graner de Manresa una trentena de persones que van competir entre elles per endur-se la victòria en aquest joc de taula estratègic ambientat en l’època medieval. La 15a edició del torneig va veure com Jordi Vilajosana va aconseguir el màxim de punts de la jornada (15,09) i, per tant, es va proclamar guanyador de la competència seguit per Núria Casanovas (13,09) i Guillem Molina (11,09) El primer classificat va rebre el joc de taula «Niebla en Carcassonne» com a premi cortesia de Devir. Al seu torn, la subcampiona va ser premiada per part de Devir amb el joc «Catan. El despertar de la humanidad», mentre que el tercer classificat va rebre el joc «Noches de sangre» per part del Club del Joc del CAE. Cal remarcar que un 25% dels participants van venir de fora de Manresa incloent poblacions com Sant Vicenç de Castellet, Rubí, Sant Andreu de la Barca, Callús i, fins i tot, Fribourg (Suïssa). L’esdeveniment va gaudir de la presència d’«el Bisbe» gràcies a la col·laboració de la sastreria teatral La Disfressa, el qual es va encarregar d’amenitzar i guiar els feligresos dels jocs de taula al llarg del torneig aportant l’element lúdic i de dinamització que caracteritza els actes organitzats pel CAE.