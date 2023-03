El Teatre l’Ateneu d’Igualada va acollir una audició de música de cambra organitzat per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia i a càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música d’Igualada. Naís Ribaudí, al violí; Marina Vidal, al violoncel; i Arnau del Rio, al piano, van interpretar «Miniatura vienesa de març» de Kreisler, «Cançoneta de juny» de Shostakovich i Trio n.7 de Beethoven. La soprano Roser Mestre, acompanyada per Laura Palomo en la guitarra van interpretar «No se enmendará jamás» de Haendel i dues peces de Joaquin Rodrigo, «Pobrecito Santo» i «Aire i Donaire».