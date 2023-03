L’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa ha tornat a viure una nova edició del Gastrofòrum amb l’objectiu que l’alumnat senti de ben a prop el pols culinari més actual. A la cita d’enguany hi van ser presents Nil Dulcet amb l’equip del restaurant Compartir i del dos estrelles Disfrutar de Barcelona;i Lluc Crusellas, campió del World Chocolate Masters, de El Carme Pastisseria de Vic, del grupPaVic. Moltes de les persones que van compartir les seves vivències són exalumnes, com en Nil. En Nil i en Martí Gozalbo, de Compartir Barcelona i Ca l’Amador de Josa del Cadí, van acostar la màgia dels seus restaurants. En Lluc va explicar la seva experiència fins a arribar a ser el millor xocolater del món a París; l’Aniol Francisco, de l’obrador artesà Pa i Punt de Sant Quirze del Vallès, va mostrar un model de negoci diferent, treballant per encàrrec i amb productes ecològics i de proximitat de gran qualitat. Dos dies plens de coneixement i de passió per la gastronomia.