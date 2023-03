La matinal esportiva de Vilanova del Camí tindrà lloc el dia 12 de març i torna a proposar fins a quatre maneres de participar-hi: la clàssica cursa de 10 km –que és la prova atlètica més rellevant–; la cursa urbana de 4,5 km; la cursa infantil, d’un quilòmetre, i la caminada popular de 5,5 km per l’entorn natural.

La sortida serà a dos quarts d’onze del matí per a totes les proves, a excepció de la cursa infantil que serà a les 12 del migdia.

A banda del lliurament de trofeus en les curses, cal destacar el Premi especial Lot calçotada Supermas (150 calçots, un quilo i mig de botifarra de pagès, un pot de salsa i 2 ampolles de cava). Està pensat per a la família més nombrosa que prengui part a la matinal.

Enguany la Cursa Popular arriba a la 27a edició i la Caminada Popular, a la 3a edició. Hi haurà avituallament i obsequi a l’arribada per a tots els participants –llevat dels acompanyants de la cursa de petits. També hi haurà l’habitual sorteig previ a l’entrega de premis.

Més informació a la web www.vilanovadelcami.cat