La fira d’Artés ja té cartell anunciador. Es tracta d’una obra del barceloní Joan Martí, titulada «Festa i comerç a la vila d’Artés», el qual va resultar guanyador del primer premi, valorat en 300 euros. El segon premi va ser per Beatriz Segura i, el tercer, per Sandra Martínez. En la categoria infantil el primer premi és un treball de Gina Coma; el segon, un dibuix de Martina Amella; i la tercera posició va ser per Júlia Gálvez. L’alcalde d’Artés, Enric Forcada, i el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Robles, van ser els encarregats de lliurar els premis, econòmics en el cas de la categoria adulta i material artístic en el cas de la infantil. Totes les obres presentades es podran veure en una exposició a Cal Sitges els dies 15 i 16 d’abril.