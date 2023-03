Les cooperatives de les escoles Vicente Aleixandre, Mercè Rodoreda i José Echegaray de Martorell han participat en el taller «Estudi de Mercat» impartit pel Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner i emmarcat en el projecte «Cultura Emprenedora a l’Escola» (CUEME). El taller té com a objectiu apropar a l’alumnat de 5è de primària el procés de recerca i anàlisi de la informació rellevant sobre elements essencials que caracteritzen un mercat:competidors, els clients i els factors externs que hi influeixen. També van visitar l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC) per demanar el permís d’ús de via pública per poder vendre els productes de les seves cooperatives.