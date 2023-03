Al centre de l’Aigua de Can Font, es va signar un primer conveni de col·laboració anual entre el cicle formatiu superior d’Animació sociocultural i turística, de l’Institut Guillem Catà, de Manresa, i la Fundació Aigües Manresa-Junta de la Séquia. L’acord recull totes aquelles col·laboracions que els darrers anys han anat realitzant, començant per la més immediata, diumenge passat, quan els nois i noies d’Animació van col·laborar en una nova edició de la Transéquia. El conveni va ser signat per Laia Muns, directora del Parc de la Séquia, i de Carles Lapeña, director de l’Institut Guillem Catà, ambdós acompanyats per tècnics del Parc de la Séquia i dels mateixos nois i noies que són a la recta final dels seus estudis professionals.