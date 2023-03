Quasi una seixantena de socis i sòcies de la Penya Ciclista Bonavista van assistir a la primera sortida de la temporada amb bicicleta de carretera fins a Súria. Els ciclistes van poder escollir entre tres rutes de diferent quilometratge que s’adaptaven al seu nivell físic. També, hi va haver opció de ruta amb bicicleta gravel. La colla va esmorzar al Casino del municipi bagenc en una jornada distesa i de companyonia, i no va faltar el brindis per celebrar els 97 anys de la fundació de l’entitat. Amb aquesta excursió, la PC Bonavista va donar per inaugurada la temporada 2023.