Vint-i-quatre pintors van participar en el Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy de Capellades. Distribuïts per diferents racons del municpi amb els seus cavallets i pinzells van captar els paisatges i l’ambient de la vila. La guanyadora de la 24a edició va ser Anna González que es va endur un premi de 500 euros. El segon premi, de 400 euros, va ser per Antonio Darias. Joan Vila Arimany es va endur el tercer premi dotat amb 300 euros. Finalment, José Manuel Aznar i Antonio Mariscal van quedar en quart i cinquè lloc, amb un premi de 200 i 100 euros respectivament. El concurs compta també amb el Premi Capellades, amb la mateixa dotació que el primer premi de la categoria general. En aquesta edició es va dedicar al comerç de la vila i el premi, dotat amb 500 euros, va ser per a Julio Garcia per a una obra que mostra l’aparador del Forn de Ca l’Angelillo, a la plaça de Sant Jaume.