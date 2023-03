La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa ha convocat la quarta edició del concurs de cartells d’Estiu Jove, obert a la participació de persones joves d’entre 14 i 25 anys. Aquest cartell servirà per crear tot el material de difusió de la programació d’activitats de l’Estiu Jove 2023. El cartell guanyador, a més de ser la imatge de l’edició, n’obtindrà un premi de 300 euros.

L’últim dia per presentar els cartells és el 3 d’abril mitjançant el correu electrònic manresajove@ajmanresa.cat. Més informació per correu a manresajove@ajmanresa.cat, al 938 771 360 o bé per WhatsApp al 676 664 142.