L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha obsequiat els nois i noies que aquest 2023 arriben a la majoria d’edat amb un llibre que els permetrà aprofundir en les relacions afectives sanes a través de conèixer per contrast, d’una manera planera i entenedora, com són les relacions abusives i sota quines màscares es presenten per poder-les identificar. El títol escollit aquest 2023 per obsequiar els nois i noies que fan 18 anys és «Si es amor, no duele», de Pamela Palenciano i Iván Larreynaga. Al mateix temps s’ha obsequiat el personal municipal amb el títol «#Wetoo. Tu lucha. Mi lucha», d’Octavio Salazar, en el marc de les accions de sensibilització i formació adreçades a la plantilla que du a terme periòdicament la regidoria de Polítiques Feministes i diversitat sexual i de gènere.