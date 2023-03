La Colla Excursionista de Vilanova del Camí continua fent el Camí de Sant Jaume per etapes. En aquesta ocasió, van recórrer els 26 quilòmetres que separen l’Estany d’Artés. Els vint-i-cinc caminants van travessar boscos de roures alternats amb cultius, pins i alzines. El camí els va dur directament a Artés, en el qual van passejar pel nucli antic fins a la plaça Vella. El pròxim diumenge, la colla anirà fins a Porquerisses, a l’Anoia, per visitar la Torre Vilalta en el qual es pot veure la ribera del riu Ondara. Les inscripcions es poden fer al 93 803 43 88 i al 627 646 512 (WhatsApp), per correu al cevcami@hotmail.com, o de 19 a 20.30 h al carrer Montserrat, 28 (Restaurant Nou) de Vilanova del Camí. Més informació a www.cevcami.com