El nou Centre Cívic Nord d’Igualada va acollir l’actuació de l’Agrupació Coral La Llàntia. El repertori ofert va ser molt variat i amb cançons populars com «Llop de mar», «’O sole mio», «Paraules d’amor», entre altres. La coral va estrenar l’havanera popularitzada per Sílvia Pérez Cruz «Vestida de nit», escrita per la seva mare Glòria Cruz i musicada pel seu pare, Càstor Pérez. Per finalitzar, van interpretar la cançó «Pirineu» de la sarsuela catalana «Cançó d’amor i de guerra» dedicant-la al seu recentment desaparegut company Gustau Rubio, cançó que ell havia interpretat com a solista multitud de vegades.