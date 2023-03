Santpedor va celebrar bona part dels actes del Dia de les Dona, amb l’exposició «Part i Art» com a plat fort. Durant tot el cap de setmana centenars de persones van passar pel Convent de Sant Francesc per visitar l’exposició i gaudir de les diferents activitats organitzades al voltant de les dones i el part. L’exposició ha estat fruit d’un projecte artístic que han compartit els darrers mesos artistes locals coordinats per l’entitat Santpedor Art i Creació, amb la col·laboració de l’Ajuntament i a partir d’una iniciativa de la Casa de naixements Migjorn, juntament amb l’associació 9 Món. Al voltant de l’exposició es van organitzar diferents activitats, com ara la xerrada «Parts Feliços», a càrrec de Montse Catalán i Àngels Bonet; un espectacle de dansa a càrrec de Nadia Cegarra, Goretti Ribas, Anna M. de Blas i Judit Pardo; i una lectura de poesia i micro obert a càrrec d’un grup de dones.