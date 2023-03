L’escola Oms i de Prat, de la Fundació Catalunya La Pedrera, treballa activament per assolir la seva sostenibilitat energètica i fruit d’aquest compromís ha estrenat una instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’escola. Un projecte que també servirà per seguir impulsant la innovació en l’àmbit pedagògic, ja que servirà per treballar amb l’alumnat. Les noves plaques fotovoltaiques permetran seguir aprofundint en els aprenentatges necessaris per a l’assoliment globalitzat de les competències en l’àmbit de l’educació ambiental i la sostenibilitat.