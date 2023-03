L’escriptor Ramon Soler i Riba va parlar sobre les colònies tèxtils del riu Llobregat en una xerrada organitzada per AUGA (Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia). El conferenciant va néixer i treballar tota la vida en una colònia tèxtil. Per tant, va explicar com era el dia a dia i com el recinte de la fàbrica disposava de botigues, església, escola i la casa de l’amo. La visualització de fotos antigues i actuals d’un mateix espai va servir per veure l’estat d’abandó de les colònies tèxtils.