El grup de caminaires del Centre Excursionista de Navarcles va fer una ruta senderista per l’entorn dels Hostalets d’en Bas, a la Garrotxa. La colla va ascendir a l’altiplà de Falgars, en un recorregut circular amb talaies com la de l’ermita de Sant Miquel de Castelló (950 m), des d’on van contemplar tota la Vall d’en Bas. L’excursió va portar als participants per diferents salts i gorgs, com el Salt de la Coromina o els gorgs del Torrent del Puig, també a llocs amb història com l’Hostal del Grau, les Marrades de l’antic camí ral de Vic a Olot del segle XVIII o la Mina dels Bandolers. Els excursionistes van immortalitzar la sortida amb una fotografia al salt i gorg de l’Olla.