El Centre de Normalització Lingüística Montserrat cerca persones voluntàries per participar en el Voluntariat per la llengua. El programa posa en contacte persones que habitualment parlen català (voluntaris) i persones que l’estan aprenent amb l’objectiu que es trobin com a parelles lingüístiques una hora a la setmana per conversar en català. El programa ofereix dues modalitats: presencial i virtual. Per a participar-hi, cal escriure a vxl.montserrat@cpnl.cat o trucar al 634 75 78 68.