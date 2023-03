Més de 200 infants d’entre 6 i 12 anys de poblacions del Bages, el Moianès, el Ripollès, Osona i Vallès Oriental van participar diumenge a la 34 Lliga Infantil de Judo que va organitzar Esport7 al Complex Esportiu Vell Congost de Manresa. Es tracta d’infants que fan judo als següents clubs: Esport7, Club Judo Moià i Club Judo Ripoll, o en escoles on aquests tres clubs ofereixen l’activitat de judo com a extraescolar. La competició, amb una clara intenció formativa, va agrupar els infants per edat, pes i sexe, en lligues d’entre 3 i 7, per tal que tots els participants fessin uns quants combats i també que tots obtinguessin medalla. En total hi van haver 41 grups diferents, que es van repartir en sis torns horaris i set zones de tatami muntades a la pista de bàsquet del Vell Congost. Hi van col·laborar l’Ajuntament de Manresa, el Consell Esportiu del Bages, l’assessoria Ros Companys, el distribuïdor de roba esportiva Tagoya i l’empresa Aneto.