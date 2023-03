L’Ajuntament d’Avinyó juntament amb una representació de municipis que formen part de l’aliança Educació 360 i d’entitats membres de Diplocat van fer una estada a Londres per aprofundir en el dret a l’educació més enllà de la institució escolar. Les visites van incloure entrevistes, taules rodones, exposicions i converses en petit format amb agents locals com ara escoles, proveïdors d’activitats i responsables del món local. Durant el viatge es va tractar el Passaport Edunauta, un programa d’Educació 360 enfocat a reconèixer i ampliar aprenentatges. Actualment, formen part d’Eduació360 més de tres-cents agents que es coordinen per augmentar la participació dels infants de 5 a 14 anys en les activitats extraescolars i reduir així les desigualtats educatives.