El politòleg i periodista Jordi Armadans va presentar el seu llibre «Pau. El valor de la vida als nostres temps», a la Biblioteca Francesc Pujols de Martorell. L'acte, presentat per Lourdes Vargès, va consistir en una lectura crítica sobre l'estat del conflicte global i com es pot dur a terme una resposta amb coherència i responsabilitat, per prioritzar la vida de totes les persones. L'escrit reflexiona sobre el paper que tenen la justícia, la pau i els drets humans en les societats democràtiques, que actualment estan sacsejades per múltiples formes de violència física, estructural i cultural.