La Coral de Santa Maria d'Igualada va commemorar la 27a edició del Memorial Maria del Rio Montfort en el transcurs de la missa dominical a l'església parroquial de Nostra Senyora de la Soledat. La celebració eucarística va ser presidida pel rector de la parròquia, Mn. Josep Massana, qui va recordar l'aniversari de la professora igualadina. En la pregària dels fidels es va esmentar la tasca de Maria del Rio a favor de la música religiosa i la seva dedicació en la formació integral de les persones mitjançant el cant coral. També hi va haver un record per les excantaires Aurèlia Rosich, Calamanda Castelltort i Delfina Soteras, que van traspassar en els darrers dotze mesos. Igualment, es va fer memòria dels 84 anys d'existència de la Coral Santa Maria. A la imatge, els cantaires acompanyats de Mn. Josep Massana al presbiteri de l'altar major.