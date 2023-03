El Teatre de l’Aurora d’Igualada va acollir la presentació del llibre «Comediants 50 anys. Històries d’una història» organitzat per la Llibreria Aqualata. La presentació va anar a càrrec de l’actor capelladí Jaume Bernadet «Met» i Rita Kuan, membres de Comediants, que van explicar que a «Històries d’una història, a més d’una recopilació de la nostra vida i dels nostres espectacles al llarg d’aquests cinquanta anys, hi trobareu la poètica de la paraula, la sorpresa, la festa, l’enginy, la provocació, la reflexió». L’acte va comptar amb la participació de l’actor igualadí Joan Valentí exmembre de la companyia, que va recordar actuacions memorables a Igualada. També va recordar a membres destacats de la mítica companyia de Canet de Mar, com el músic igualadí Carles Elmeua Just, o el constructor de la imatgeria del grup Lluís Traveria, autor a Igualada de figures emblemàtiques del seguici popular com: l’Àliga, el Tonet i la Conxita, els gegantons Pia i Tomeu, el petit drac Bufarot o el mateix Cavall d’Igualada.