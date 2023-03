Per quart any consecutiu, Sant Fruitós de Bages va organitzar la Setmana del comerç per donar a conèixer tots els establiments adherits a l’associació Sant Fruitós Actiu. Els comerciants van participar en una formació per tal d’aprendre a treure el màxim profit de la xarxa social Instagram a càrrec de Marta Albet. També, es va celebrar el «Soparet» dels botiguers entre els establiments adherits. L’activitat familiar «Troba el click perdut», en el qual els infants havien de trobar els trenta-tres clicks de Playmobil amagats en diferents establiments, va reunir la participació de més de quatre-cents infants que no es van voler perdre l’oportunitat de cercar el «click». L’acte de cloenda es va dur a terme al Cobert de la Màquina de Batre amb un berenar per a tots els infants i l’entrega dels premis als guanyadors del sorteig de «Troba el click perdut».