Amb la participació de tot l'alumnat de 4t de primària de les escoles d'Igualada es va dur a terme la 19a Cantata Escolar de la ciutat. Més de 600 cantaires d'entre 9 i 10 anys van interpretar l'obra «La Història de tres locomotores» al Pavelló d'hoquei de les Comes acompanyats per vuit músics de l'Escola Conservatori de Música d'Igualada. Sis joves actors de l'Escola Municipal de Teatre de La Tarima van ser els encarregats de narrar i explicar la història entre cançó i cançó al bell mig d'una escenografia creada per l'alumnat de l'escola municipal d'art La Gaspar que va convertir el voltant de l'escenari en una estació de ferrocarril. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la regidora d'Ensenyament, Patrícia Illa, van obsequiar els col·laboradors i als mestres de música i de plàstica amb un petit detall floral.