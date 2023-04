L’escola Oms i de Prat, de la Fundació Catalunya La Pedrera, participa al programa Erasmus+, «Be Active be happy», juntament amb escoles d’Alemanya, Croàcia, Lituània, Suècia i Turquia. L’escola manresana va acollir vint estudiants i tretze professors dels diferents països participants en el programa. Entre les activitats realitzades cal destacar el taller de cuina i joc que va tenir lloc a Món Sant Benet on l’alumnat va conèixer de forma lúdica com portar una alimentació saludable.