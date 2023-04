L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha promogut un any més el concurs fotogràfic que proposa captar el moment exacte en què la posta de sol travessa la Roca Foradada de Montserrat. Aquest fenomen natural es produeix cada any a mitjan febrer i atreu molts curiosos al nucli del Vilar des d’on s’observa la posta de sol. Joan Albert Griera Barroso es va proclamar guanyador de l’edició d’enguany;Robert Ramos Gómez, va quedar en segona posició; i, la tercera posició va ser per la imatge captada per Angel Antonio Gómez.