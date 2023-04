Què tenen en comú l'Àliga de la Patum, Simba i el Gat amb botes? Aparentment, res. Però a l'Escola d'Hoteleria Joviat de Manresa tots tres personatges estan fets de xocolata i formen part de les elaboracions que l'alumnat del Cicle de Grau Mig de Pastisseria, Forneria i Confiteria han fet per Pasqua en el marc del projecte anual de figures de xocolata de grans dimensions.

Cada any, l'alumnat de l'escola, amb l'ajuda de l'equip docent, elaboren figures de xocolata des de zero, treballant-ho completament tot a mà: temperen la xocolata, fan motlles, obren amb xocolata plàstica i donen forma a una creació gastronòmica XXL.

La temàtica és lliure, i cada any surten peces espectaculars. Enguany, les alumnes Zaira Plaza i la Núria Juberó, han fet una Àliga de la Patum. Un altre grup, format pel Carlos Adrián Mejias, el Gabi Palomero i la Sofia Estrada han fet el Tower Bridge de Londres. L'Eva Iruela, la Ma Carmen González i l'Aina Estrada han elaborat la seva versió del gat amb botes de la pel·lícula d'animació Shrek. L'Ainna Frías i la Meritxell Berrocal també han optat per l'elaboració d'un personatge Disney i han fet la figura del Simba. Finalment, l'Elías Ibáñez, la Raquel Recasens i Anna Casellas han optat per homenatjar Marvel amb la creació del personatge de Groot.