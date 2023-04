Alumnat de 1r i 2n de Grau Professional i d’altres cursos de l’Escola Municipal de Música d’Igualada i del Conservatori de Grau Professional, ECMMI, van viatjar a la ciutat italiana de Lecco, agermanada des de fa molts anys amb la capital de l’Anoia, per tal de participar en un intercanvi musical amb alumnat de l’Scuola Media Antoni Stoppani. La quarentena d’alumnes catalans van oferir un concert en diverses formacions com un conjunt de pianos, orquestra Ad Libitum, entre altres. L’estada a Itàlia es va completar amb diverses activitats, com la recepció de l’alcalde de la ciutat, i les visites a les ciutats de Bellagio, Varemma i Milà.