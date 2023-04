El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Piera va dur a terme una nova passejada per l’entorn natural pierenc. Una desena de persones van visitar algunes de les fonts ubicades al terme municipal amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, celebrat el 22 de març. El grup va visitar les fonts del Rossinyol, del Prat, del Canyar i, per acabar, la font Nova, en un recorregut de tres quilòmetres. A continuació, el CAP va acollir una xerrada sobre activitat física conduïda per la fisioterapeuta i la infermera del centre sanitari.