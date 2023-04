L’alumnat de quart de primària de l’Escola Ametllers de Sant Joan de Vilatorrada va netejar zones verdes del municipi i van fer una activitat d’art performativa per sensibilitzar sobre la contaminació del subsol. L’alumnat va ser a la gespa del Parc Catalunya per fer una activitat d’art performativa amb missatges sensibilitzadors que cridaven a preservar el medi natural i cuidar el planeta. Aquesta actuació era la cloenda d’un projecte en el qual portaven treballant durant mesos. Durant l’activitat final els alumnes van mostrar imatges del que havien trobat en una sortida per les zones verdes del municipi, i amb cartells ensenyaven missatges sensibilitzadors. També van fer una activitat musical, que va ser una dansa de la cançó «Heal the World» de Michael Jackson, incloent-hi missatges visuals. Jordi Solernou, alcalde del municipi, i el grup de voluntàries mediambientals de Sant Joan van assistir a la jornada de cloenda.