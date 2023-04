La sala del Nexe de Sant Fruitós va acollir l’acte de lliurament del Premi Montpeità que cada any s’atorga a una persona o entitat local que ha destacat en l’àmbit cultural, social o empresarial del municipi santfruitosenc. Enguany el premi Montpeità 2022 ha sigut per a Conxita Fenoy per la seva trajectòria a la biblioteca de Sant Fruitós de Bages, de la qual fou directora des de l’obertura de l’equipament, l’abril del 1989 fins a la seva jubilació el passat mes de desembre. Van glossar la figura de la premiada Rosa Camprubí i Jordi Julià, membres de Brogit, editora del setmanari; Teresa Riquelme i Jaume Grandia, col·laboradors del Montpeità; Raquel Aranda, exauxiliar de la biblioteca; Francesc Canellas, coordinador dels Clubs de Novel·la i de Teatre de la biblioteca; i l’escriptor manresà, Genís Sinca. Rosa Camprubí, directora del setmanari, va lliurar una placa-record del premi, davant el públic que omplia completament la sala. El grup musical Emma i Laura, de l’Escola de Música Navarcles-Sant Fruitós va amenitzar l’acte. -Jaume Grandia