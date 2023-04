El projecte «El renéixer de les pedres» de l’equip de 4t ESO de Vedruna Cardona, format per Abril Badia, Jordi Climent, Irene Sota i Astrid Vay, i dirigit per la professora Àngela M. Colell, ha estat seleccionat d’entre més de 1.500 projectes de tot Espanya per participar en el Campus de Barcelona. El Campus, que tindrà lloc a Barcelona del 3 al 6 de maig, hi participaran cent equips d’alumnes d’ESO, cicles formatius i batxillerat. Un jurat avaluarà cadascun dels projectes i en premiaran un total de quinze. Els estudiants d’aquests projectes viatjaran a Nova York per rebre orientació i consells de referents professionals i innovadors.