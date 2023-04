L'Escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí han celebrat la 33a edició de les Jornades Ecològiques en la qual, durant una setmana, han treballat diferents activitats sobre el medi ambient. Enguany, sota el lema «Mou-te fent camí!», l'alumnat ha pres consciència sobre la importància d'anar a escola caminant, en bicicleta… tot reduint l'ús del cotxe. La finalitat d'aquest projecte és valorar si es pot fer un camí segur al barri per anar a l'escola caminant. Durant la setmana s'han dut a terme una caminada i bicicletada al Parc Fluvial, un espectacle teatral, un taller organitzat per l'escola Àuria per valorar si l'escola està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i circuits i xerrades viàries amb la col·laboració de la policia local. També han elaborat una estadística a escala de centre sobre com es desplaça l'alumnat per anar a escola.