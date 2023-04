Igualada fa fer entrega dels premis de l'11è Concurs d'Aparadors de Mostra Igualada, organitzat per l'àrea de comerç de l'Ajuntament, en el qual van participar una vintena d'establiments. Tallers Marcel Claramunt, Texpi i Òptica Rodrigo es van endur el primer, segon i tercer premi, respectivament. El concurs d'aparadors és una iniciativa paral·lela a la fira d'espectacles infantils i juvenils en el qual, els establiments, decoren els seus aparadors segons la temàtica de l'edició. Enguany una porta groga entreoberta al mig d'un camp va ser la protagonista del cartell d'aquesta edició, que té com a objectiu expressar en imatges la frase «no es poden posar portes al camp», que fa referència a la inutilitat de posar límits i fronteres en un espai de llibertat com és el teatre.