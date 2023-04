La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa una matinal per conèixer Els Pèlags de Vilobí del Penedès. El grup va caminar entre vinyes, boscos i es va endinsar al Parc dels Talls. Durant el trajecte van veure un total de cinc Pèlags: Pèlag Petit, el Fiol, el Sec, el Gran i el Llarg, en cadascun d’ells van trobar panells informatius. La propera sortida serà el diumenge, 16 d’abril, per anar al Prat de Cadí. Les inscripcions es poden fer al 93 803 43 88 i al 627 646 512, per correu electrònic a cevcami@hotmail.com, o bé presencialment, dijous, 13 de 19 a 20.30 al carrer Montserrat, 28, Restaurant Nou de Vilanova del Camí.