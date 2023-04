Sallent va dur a terme un taller de xarops naturals, organitzat per l’Ajuntament de Sallent i la cooperativa d’iniciativa social GEDI, en el marc del projecte «L’hort és de totes». Aquest taller s’emmarca dins el Cicle de Tallers de Cosmètica i Productes Naturals, que es realitzen trimestralment. Durant l’activitat, cada participant va elaborar dos tipus de xarops, un en fred per alleugerir el mal de coll i un altre en calent per ús expectorant gràcies al procediment d’infusió. A més, durant la formació, es va parlar de la recol·lecció i les fases lunars, la maceració, el procés d’infusió i decocció i les propietats de les plantes medicinals.