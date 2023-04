Berga acull un centenar de caminaires en el cicle de passejades per a la gent gran

Berga va acollir una jornada del cicle de passejades per a gent gran amb participants de l’Hospitalet de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Puig-reig i Berga. El centenar de participants van recórrer una ruta circular de 8 quilòmetres per pistes i camins entre conreus, passant per masos i masies. La sortida va finalitzar amb un dinar de germanor i una sessió de zumba a l’Hotel d’Entitats. L’activitat va estar dinamitzada pels guies del Club Esquí Berguedà i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.