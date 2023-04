En la sisena missió d’ajuda humanitària a Ucraïna, el Grup Català de Seguretat de Manresa ha fet la donació de tres vehicles tot terreny amb equipament tècnic pels militars que es troben a primera línia de combat. També, un generador de gran potència per a un hospital de campanya i sis generadors portàtils pel front, així com torniquets i racions de menjar. Els centres d’acollida d’infants han rebut menjar per a nadons i bolquers. Per la població civil han dut medicaments d’ús diari per a malalts crònics i material de primers auxilis. La missió es va iniciar el dijous, 30 de març, i el comboi va passar per Bajmut, Járkov, Izium i Druzhkivka.