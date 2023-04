Després de tres anys sense poder-se realitzar a causa de la pandèmia, es va celebrar la 28a edició de la caminada de la Vall de Lord. Per aquesta edició els organitzadors van recuperar l’itinerari que ja estava previst per l’edició del 2020 i que es va haver d’ajornar. Els participants van descobrir paratges com l’església de Sisquer, el paratge del Pla de Sant Romà i la Bauma de Cal Sagarra. Durant el recorregut es van trobar cinc controls repartits per l’itinerari, alguns dels quals es van haver de reubicar a causa del risc d’incendi forestal.