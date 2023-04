El cicle de passejades de marxa nòrdica per a la gent gran, organitzades per la Diputació de Barcelona, va portar un grup de trenta-sis persones vilanovines, sota el guiatge d'Esports Vilanova, fins a Sant Andreu de la Barca. Els participants van compartir un espai de benvinguda a càrrec dels amfitrions i després de fer uns estiraments, van iniciar la caminada. El recorregut els va permetre conèixer l'ermita de Santa Madrona del Palau, la Colònia del Palau, la Masia de Can Preses o gaudir de la vista panoràmica de Sant Andreu, entre altres. En acabar la passejada van dinar a les pistes tenis de la població i després van compartir una estona d'animació.