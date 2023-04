L’escriptora Mireia Rubio Molín ha engegat una campanya de micromecenatge a Verkami per tirar endavant l’autoedició de la novel·la «Balata el pulso de la nieve». Després de publicar el 2019 la recopilació de relats «Lana de mamut», Rubio torna al gènere novel·lístic. En aquesta ocasió ha d’arribar als 4.000 euros per poder fer possible el projecte. Amb cada aportació (la més baixa és de 20 euros), els mecenes no només compren el llibre físic i la descàrrega digital. També s’emporten un article fet a mà per Silvia Martín Única : un portallapis, una funda de llibre, una totebag… Una de les recompenses més exclusives és un ponxo de ganxet, una peça inspirada en un dels personatges de la novel·la (Eira). També es poden endur la làmina de la portada, obra de Georgina AR i els llibres anteriors de l’autora.