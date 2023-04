Dilluns de Pasqua, com ja és tradició, va tenir lloc la Festa del Panellet a Santa Fe de Calonge de Segarra que va aplegar veïns i veïnes del municipi i rodalies. Els actes van començar amb l’esmorzar popular «Tarifa plana». Seguidament, Tot Circ va oferir tallers i un espectacle per als més menuts. L’Eucaristia es va celebrar amb l’acompanyament de la coral de Sant Martí Sesgueioles. A continuació, va tenir lloc la benedicció i el repartiment del panellet, amb la col·laboració de les cases Cal Suau i El Tossal. L’associació Cultural i Educativa Calamanda va oferir una cantada i ballada de caramelles per amenitzar la festa.