Calaf va acollir la darrera sortida del segon Cicle de Marxa Nòrdica per a Gent Gran, un projecte promogut per la Diputació de Barcelona en el que participen diferents municipis interessats. Unes cent cinquanta persones provinents d’altres municipis com la Roca del Vallès, Sant Climent de Llobregant i Sallent van participar en la darrera ruta. A Calaf, els caminants van sortir des de la plaça dels Arbres i van fer una petita passejada i descoberta del nucli antic. Un cop vista l’Església de Sant Jaume i els aparadors de les botigues antigues, van visitar el nucli de Mirambell. Els més caminadors van fer una ruta més llarga i van arribar fins a l’ermita de Sant Sebastià. En arribar els dos grups, van dinar de carmanyola al Casino de Calaf i per acabar la jornada, es va fer un bingo popular en el qual els guanyadors van obtenir diferents regals com una auca del mercat, una postal dels gegants de Calaf, un àlbum de cromos de les botigues antigues i una visita guiada per a dues persones.