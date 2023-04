Una trentena de persones van participar en la passejada pel Parc Fluvial a Vilanova del Camí, organitzada per la regidoria de la Gent Gran. L'activitat va començar amb un esmorzar gentilesa de la regidoria i va continuar amb una sessió d'aeròbic dinamitzada per David Borràs. El grup va completar el recorregut en trenta minuts, per tot seguit agafar forces amb un bon esmorzar. Amb les piles carregades van iniciar una sessió d'aeròbic que va anar a càrrec de David Borràs i que es va allargar una hora aproximadament.