El Centre Excursionista de Navarcles va fer una excursió matinal a la vall del Freser, al Ripollès. La ruta circular de 18 quilòmetres amb punt de partida al poble de Ribes de Freser, va passar sota les runes del castell de Sant Pere. Tot seguit, la colla va seguir direcció a Rivesaltes, on els excursionistes van deixar el corriol que s'enfila al refugi del Pla de l'Erola per anar cap al petit poble del Serrat. D'aquí van baixar fins al fons de la vall passant per Fustanyà (el poble més antic de la vall), i van remuntar de nou per un antic sender fins al poble de Queralbs. La tornada la van fer per l'altra banda de la vall, travessant els nuclis de Vilamanya, Batet i des d'aquí direcció cap a la capella de Sant Cristòfol, abans d'arribar de nou a Ribes de Freser. En la imatge, el grup al porxo de l'església de Sant Jaume de Queralbs.