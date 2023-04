Un any més, diverses escoles d'Igualada participen en el projecte «Cultura emprenedora a l'Escola» que enguany arriba a la seva 11a edició. Un projecte que promou l'adquisició de competències i habilitats dels alumnes a través de la creació i la gestió d'una cooperativa escolar durant el curs. En aquesta edició hi participen més de 300 alumnes de 13 classes de 5è de primària d'Igualada. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, i la regidora d'Ensenyament, Patrícia Illa, va rebre a tots els responsables de les diferents cooperatives per tal de conèixer el projecte de primera mà i entregar-los el permís de venda al carrer perquè el pròxim 6 de maig, a la tarda, puguin vendre els seus productes a la plaça de Cal Font. En aquesta trobada, les cooperatives van reflexionar sobre les dificultats i els aprenentatges vinculats al procés de creació i gestió de cooperatives de forma conjunta.